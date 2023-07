Millist tüüpi muuseumiväisaja sina oled? Valmis lõbus muuseumikülastaja test

Samad karakterid on ühtlasi Balti Jaama Turu ees avatud välinäituse peategelased. Kuue lõbusa karakteri näol ellu toodud näitus on osa muuseumikaardi virtuaalsest testist, milles iga muuseume külastanud inimene võib end proovile panna.

«Kahe kuu jooksul on muuseumikaardiga jõutud muuseumidesse juba rohkem kui 11 000 korral. Kuna muuseumikaarte on välja antud 5000, siis järelikult käiakse sellega muuseumis keskmiselt korra kuus,» märkis muuseumikaardi juht Kert Kask välinäituse avamisel. «Testi liiga tõsiselt siiski võtta ei soovita, aga muuseumisse on alati oodatud nii huumorisoonega kui -sooneta inimesed.»