VIDEO ⟩ Briti Eurovisioonivõitja saatis koos parima sõbraga Eestile videotervituse

Katrina, kes esineb augustis regiooni suurimal retromuusika festivalil We Love The 90s kutsub videos endaga pidutsema ja tõmbab ka paar kiiremat kitarri-stringi.

Lauljanna saavutas oma toonase bändiga The Waves suure tuntuse 1985. aastal hittlooga «Walking On Sunshine». Lugu on tänini üks 1980ndate tuntumaid lugusi. Järgmisel korral oli kogu maailmal põhjust Katrina And The Waves-ist rääkida 1997. aastal, mil artist pani looga «Love Shine a Light» kinni esikoha Eurovisioonil.