Prestiižikal filmifestivalil esilinastub Eesti esimene kung-fu komöödia

Peaosatäitja rollis on Draamateatri näitleja Ursel Tilk. Foto: Iris Kivisalu

Filmi peategelane on automehaanikust huligaan Rafael, kes sõjaväes olles satub NSVL-Hiina piiril kung-fu sõdalaste rünnaku alla. See on Rafaeli jaoks kui ilmutus – lendavad pikkade juustega hipihiinlased, musta riietatud kung-fu ässad, kelle transistorist kõlab Black Sabbath. Kõik see, mis on Nõukogude Liidus keelatud.

Tagasi kodus, tahab Rafael saada sama cool’iks kung-fu ässaks ja ta leiab selleks võimaluse kloostris, mis on tema jaoks samavõrra mässuline ja keelatud maailm Nõukogude Liidus, kus pikkade juustega, musta riietatud mungad oma võitlust peavad. Munga võitlus on aga nähtamatu, võidab see, kes on alandlikum. See paradoksaalne võitlus on täis koomikat, kiusatusi, usku ja armastust, kuid kõige rohkem rõõmu. See film on ood rõõmule.

Sarneti sõnul võivad koos eksisteerida pealtnäha vastandlikud asjad. Nali ja pühadus. Black Sabbath ja mungalaul. Popkultuur ja religioosne kunst, liberaalsus ja konservatiivsus, mäss ja alandlikkus. ««Nähtamatus võitluses» proovisime lapsemeelse lihtsameelsusega ühendada rock’n’roll’i ja pühaduse õigeusu jurodivõi vaimust kantud tobetõsiseks ülistuslauluks – kõiges võib peituda pühadus,» rääkis Sarnet.

«Nähtamatu võitlus» valmib nelja riigi ühistööna. Foto: Gabriela Urm

Filmi loovmeeskonda kuuluvad stsenarist-režissöör Rainer Sarnet, operaator Mart Taniel, kunstnikud Jaagup Roomet, Mārtiņš Straupe (Läti) ja Evelyna Darzenta (Kreeka), kostüümikunstnikud Jaanus Vahtra ja Berta Vilispone (Läti), grimmikunstnik Anu Konze, monteerija Jussi Rautaniemi (Soome), helirežissöör Janne Laine (Soome) jpt. Filmi eriefektid luuakse Kreeka firmas Yafka.

2,7 miljoni euro suuruse eelarvega film on üles võetud Eestis, Kreekas ja Lätis. Tootjad on Homeless Bob Production (Eesti), White Picture (Läti), Helsinki Filmi (Soome) ja Neda Film (Kreeka). Filmi produtsent on Katrin Kissa. Filmi peategelast kehastab Ursel Tilk. Teistes rollides astuvad üles Ester Kuntu, Kaarel Pogga, Indrek Sammul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja, Rain Simmul jt.

Filmi rahastasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ning Kultuuriministeerium. Samuti Kreeka, Läti, Soome filmifondid, Usaldusfond Tallifornia Eestist ning Flag Co. Ltd Jaapanist. Film on saanud toetust Euroopa kaastootmisfondist Eurimages ning Loov Euroopa MEDIA programmist.