Väga vana ja väga noor mees mõtestavad koos muusikat

Vana raadiomaja saalis toimus 4. juulil intensiivne proov, kus sai näha dirigeerimas Järvit ja tšelloga musitseerimas Kitse. Kits esitab avakontserdil Haydni tšellokontserti, mis on tšellorepertuaaris üks tuntumaid ja mängitumaid teoseid, lisaks ka rahva lemmik. Tšellistile on see teos aga katsumus.