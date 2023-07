Eesti muusik jõudis maailma prominentseima muusikaajakirja helikandjale

«The Wire Tapper», mis ilmub kolm korda aastas, on ajakirja The Wire'i töötajate koostatud uue põrandaaluse muusika CD-antoloogiate sari. CDsid antakse välja kolm korda aastas ning need on lisatud ajakirja The Wire koopiate kaanele kogu maailmas. Ajakirja «The Wire Tapper» antakse välja 1998. aastast.