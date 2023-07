Armas žest! Popstaar kinkis Ukraina sõjapõgenikele ühe stressivaba õhtu

Laulja on hetkel Euroopas pidamas oma «Love on Tour» kontserttuuri, mis toob kokku miljonid fännid. Pea poolteist aastat peale Ukrainast põgenemist said Maryna, tema 13-aastane tütar Daria ja tütre sõber Daria Kathina suure üllatuse osaliseks- Harry Styles isiklikult kinkis neile võimaluse tema kontserti nautida.

Ema Maryna on sellise võimaluse eest popstaarile tänulik. Tema sõnul on kohanemine uue eluga olnud väljakutseterohke protsess, eriti tema lastele. Ta avaldab tänu ka heategevuslikule organisatsioonile IRC, kes on aidanud neil Poolas uue eluga kohaneda. Tänu organisatsiooni abile on ema Maryna alustanud Poolas uut karjääri trammijuhina.