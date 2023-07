Veel üks Aasia riik kaalub uue «Barbie» filmi keelustamist

Vietnami riiklik filmide hindamisnõukogu keelas riigis filmi näitamise, sest ühes stseenis on kujutatud kaarti, millel on näha nn «üheksa kriipsu joon» ehk mõttelised vööndid Lõuna-Hiina merel, mis on Hiina Rahvavabariik enda omaks tunnistanud. Mitmed Hiina naabrid, sh ka Filipiinid neid alasid ei tunnista ning sama otsuse on vastu võtnud ka ÜRO Rahvusvaheline Kohus.