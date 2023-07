VÄGEV KONTSERT ⟩ Megadeth hõikas soojendusesinejana välja ka Eesti ansambli!

Olles tegutsenud juba 41 aastat, on Kreator läbi aja jäänud oma liistude juurde ning ei ole kõrvale kaldunud muusikast, mis neid juba teismelistena kõnetas. Eelkõige tänu bändi asutajaliikme, solisti ja kitarristi Miland «Mille» Petrozza vankumatule pühendumusele on Kreator alati täiskäigul edasi liikunud. 1985. aastal ilmunud debüütalbum «Endless Pain» oli tugevaks vundamendiks bändi karjäärile, segades osavalt kokku thrash ja black metali elemente, teine täispikk kauamängiv «Pleasure To Kill» (1986) oli aga aasta üks võimsamaid plaate, tehes Metallica, Slayeri ja Megadethi kõrval metali-ajalugu.

Eelmisel aastal ilmus Kreatoril järjekorras 15. album, «Hate Über Alles».

«Meile meeldib endiselt end proovile panna,» sõnab Mille. «Iga kord kui teeme albumi, tunneme nagu see oleks meie esimene. Võtame oma aja - meie jaoks on oluline, et oleks midagi öelda, mitte lihtsalt muusika välja andmise pärast seda teha. Kvaliteet on olulisem kui kvantiteet, alati. Arvan, et seetõttu kõlamegi nii vihaselt.»

Goresoerd sai alguse aastal 2004 ning on alates sellest ajast olnud raudne löögirusikas Eesti metali-skeenes. Nende muusika on kui lõppematu pidusöök, mille erinevad käigud sisaldavad intelligentset eneseirooniat parajalt teravas kastmes. Energiast pakatavad ja meelt lahutavad kontserdid on kindlaks trumbiks bändi taskus.