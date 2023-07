KUNSTI KAOTUS ⟩ Kõrgelt hinnatud noor režisöör lõpetab filmitegemise

«Ma ei tunne, et tahaks kaks aastat pühenduda projektile, mida vaevalt keegi näeb,» selgitas Dolan. «Ma olen oma töösse pannud liiga palju kirge, et neid pettumusi kogeda. See paneb mind mõtlema, kas mu filmitegemine on halb, kuigi ma tean, et see tegelikult pole nii.»