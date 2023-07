INTERVJUU KULTUURIMINISTRIGA ⟩ Heidy Purga: ma ei ole jõudnud veel detailidesse minna

Purga kinnitusel ei ole praegu kartust, et Rakveres, Tartus ja Pärnus tuleks hakata truppe koomale tõmbama, sest riik ei rahasta neid enam senises mahus.

Tehnilise järelevalve amet tahab endale õigust hinnata telesaadete tõele vastavust. Kuidas hakkab riik kontrollima meediat?

Küsimus on tegelikult Vene sisu või päritolu omanike ja Putini-meelsete institutsioonide osalusega programmides. See on niipidi praegu vähemalt, teema on üleval, aga ma ei ole nii detailidesse jõudnud minna. Iga päev püüan endast parimat anda, aga tuleb arvestada, et tööl olen olnud ligi kolm kuud. Asjadega läheb aega.

Aga põhimõttena, kas see on teile vastuvõetav, et mõni riigiametnik hakkab hindama, kas näiteks seegi saade, Postimehe podcast «Kultuuris kuum» on erapooletu?