VIDEO ⟩ Vana-Vigalas müristanud Hard Rock Laagrist valmis raju aftermovie

«Võtsime vastu tehnilised väljakutsed, mida nii nimekate artistide produktsioon esitas ja meie tiim tuli olukorrast auga välja. Möödunud nädalavahetusel sai selgeks, et meil on lojaalseim publik, kelle toetusel me saame kindlalt pinnalt julgelt tulevikku vaadata,» rääkis Haavandi.