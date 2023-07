GALERII ⟩ Tartus avati suurejooneliselt festival Klaaspärlimäng

Anna Litvinova käe läbi sünnib kümme ainult hetke elavat liivajoonistust – samapalju kui on osi klaveriteosel «Pildid näituselt». Iga osa järel saab publik vaadelda ja pildistada valminud liivajoonistust, misjärel see kohe laiali hõõrutakse, et alustada uut. Nii on tegu harvaesineva hetkelise kunstiloominguga, kus kohtuvad kunst, mis on kunagi saanud muusikaks, et taaskord saada kunstiks.