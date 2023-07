Rekordiline kasum: Taylor Swiftile ennustatakse uuel tuuril erakordset edu

Nimelt ennustatakse, et tuuril teenitud kasum võib lõpuks ületada 1 miljardit dollarit. Eelmise aasta detsembris ennustas Billboard, et Swift võib tuuri eest teenida 590 miljonit dollarit. Tol hetkel oli lauljataril paika pandud 52 kontserti. Tänaseks päevaks on kinnitatud hoopiski 106 kontserti, mis teeb üle 1 miljardilise kasumi tõenäoliseks.