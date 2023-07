COMEBACK ⟩ Vaiko Eplik astub vana bändiga peale kahte aastakümmet taas lavale

Peale 20 aastat ei olnud muusiku sõnul vanat repertuaari lihtne meelde tuletada. «Alguses tundus, et see on tohutu töö, mis tuleb ära teha. Originaalkoosseisu trummar Margus ei olnud näiteks 10 aastat trumme mänginud, aga kuidagi proovi lõpuks ükski lugu seisma ei jäänud ja see, mis on noorelt õpitud, tuleb hämmastavalt kiiresti meelde,» rääkis Eplik Raadio Elmarile. Ta tõdes, et vahepeal tasub vanade kamraadidega kokku saada ja imestada selle üle, kui hästi püsib meeles see, mis noorelt õpitud.