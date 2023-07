Maailm täis muusikat, müstikat ja kütkestavaid küsimärke

Murakamile ei meeldi, kui kõik on selge ja lahterdatav, ning nii kõneleb ta ka muusikas eri stiilidest, alustades klassikast ja džässist ning lõpetades popiga. Ta ei kiirusta ütlema, kas tegemist on tema isiklike mälestustega või on need otsast lõpuni väljamõeldised. Tõde on ilmselt kuskil vahepeal.

Muusika on Murakamile midagi märksa enamat kui pelgalt helide kogumik. See on kui salakäik sügavamatesse tunnetesse ja mõtetesse. Muusika kirjeldused on laetud intensiivsete aistingutega ning loovad seoseid mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Nii on see lühijuttude kogumik muusikasõpradele tõeline maiuspala.