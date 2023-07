ARVUSTUS ⟩ Poolteist lavastust Pärnus ja üks mälestus

Vahetult enne jaanipäeva esietenduseni jõudnud Edward Albee «Merrevaade» kõneleb ka justkui suvest. Ega muul ajal saagi mere ääres peesitada, aga Albee tekst on nii mitmekihiline, et liiv on seal kõigest ettekääne.

Seda on minuga Endlas varemgi juhtunud, et pärast Küüni lühikest lavastust hiilin suurde saali. «Merrevaate» esietenduse järel oli tunne, et tahaks veel teatrit, et midagi on justkui puudu. Suures saalis oli sobivalt vaheaeg ja rõdu istmeread peaaegu tühjad.