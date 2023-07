Nädala intervjuu ⟩ Loomelinnaku looja põgeneb kasumi eest

Me seisame pimedas koridoris, mille õhk on niiske justkui džunglis. Koridor on kõrge, just nagu kunagises tehasehoones oodata võiks, ning ka kohati seintelt varisenud krohv meenutab nõukaaegu. Siis vajutab Telliskivi Loomelinnaku juht Jaanus Juss nupule ning aegamisi hiilib hiidpikka ruumi valgus. Peaaegu kohe – tilk!-tilk! – hakkab kõrgelt lae alt suurtele metallpannidele silksatama ka veepiisku. Veepisarate langemisest tekib muusika ning silmi sulgedes võiks end kujutleda sootuks teise aega ja kohta. Helikunstiteos kannabki pealkirja «Dystopian rainforest» – düstoopiline vihmamets.