Sel suvel saab Tallinnas Kumus vaadata Tõnis Saadoja isikunäitust «Kõrgus merepinnast», mis on osa muuseumi tänavusest keskkonnateemalisest programmist «Kunst antropotseeni ajastul», Tartu kunstimuuseumis on tema ja Paul Kuimeti tööd näitusel «Maastik kulgeb läbi maja». Saadoja tööde vahel nendel väljapanekutel on nii ühis- kui eraldusjooni, ent kogu tema viimase aja loomingut kannab sihipärane otsing.