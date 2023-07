ARVUSTUS ⟩ Läti laulupidu annab Eestile silmad ette

Finaal – liivi rahvalaul «Pūt, vējiņi!» Väljas on juba nii pime, kui juuli esimestel päevadel läheb. Taskulambid säravad nii pibliku kui ka lauljate hulgas. Sõnadelt peaagu lõbus kosjalaul, milles lätlased loevad välja palju enamat. Matīss Briedis ütleb, et laulu sõnum on, et keegi ei saa midagi meie tahtmise vastu peale sundida. Ma pole ise kunagi seda lugu nii tõlgendanud ja see seletab, miks on see Läti laulupidude lõpulugu. Õigupoolest seda rahvaviisi kanti ette ka kohe peo alguses instrumentaalvariandis.