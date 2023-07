ARVUSTUS ⟩ Läti tantsupeo kaheksakand – sirged read ja karm kord

Ühte peab küll ütlema – Läti tantsijate oskused olid suurepärased. Nii on neil kombeks, et 12 paariga tipprühma riietuvad ümber. Minu tajutud aeglane rütm oli tantsijate poolt vaadates sootuks kiire. Lätlaste tantsusamm on kerge, kepslev, kand peaaegu ei puuduta maad. Nende tantsule on iseloomulik, et seljad on rõhutatult sirged ja käte-jalgade liikumine veelgi toonitatumalt väljendusrikas.