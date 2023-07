Pianist Holger Marjamaa annab septembris Eestis kolm suurt kontserti

Holger Marjamaa sõnul ootab ta kannatamatult kohtumist eesti publikuga. «Olen Eestis saanud mängida mõned korrad aastas ja kõik need kontserdid on teoks saanud unustamatus õhkkonnas ja publiku vastuvõtt on olnud imeline. Olgu selleks meie oma armas Philly Joe's jazziklubi või äsja Haapsalus lõppenud TAFF: fest. See erakordselt soe tagasiside julgustas meid ette võtma kolmest kontserdist koosnev sarja ja minema ka Tallinnast välja, sel korral siis Tartusse ja Narva. Tean, et ka neis linnades on väga suur hulk jazzi nautlejaid ja meie fänne, keda kõiki loodame septembris kohata,» ütles Marjamaa.