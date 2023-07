VIDEO ⟩ Coldplay avaldas Elton Johnile austust

Laupäeval teatas muusik Elton John, et lõpetab kontsertide andmise. Stockholmis toimus tema hüvastijätutuuri viimane kontsert, mis paneb punkti 50 aasta jooksul toimunud esinemistele.

«Elton, me tahame meie kõigi, fännide ja artistide poolt öelda, et olete meid armastanud, inspireerinud ja aidanud, me lihtsalt armastame sind nii väga,» ütles Martin.