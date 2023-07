Metsatöll sõidab taas Euroopasse tuuritama

«Sellest, on möödas 8 pikka aastat, kui Metsatöll viimati Euroopas tuuritas, seega oleme rohkem kui põnevil, et nad võtsid vastu meie kutse sel sügisel tuurile tulla,» seisab Skálmöldi postituses.

Tekst jätkub: «Oleme juba paar korda plaaninud oma Catch-22 vendadega Atavistia kaasa võtta ning sõita, kuid kahjuks ei ole Covid seda võimaldanud – nii et kolmandal korral peab õnnestuma ning me ei suuda ära oodata, et liituksite meiega meie esimesel ringreisil läbi Euroopa.»