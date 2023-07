Saabusime Frankfurti esimese kontserdipäeva lõuna paiku ning märkasime kohe mitmel pool sulgedega palistatud kaabusid ning karvaseid suleboasid. Just need kaks aksessuaari on leidnud Harry Stylesi fännide südameis kindla koha, peamiselt vast seetõttu, et mees on neid mitmeid kordi laval kandnud. Oli näha, et terve linn oli sündmuse tõttu kihevil, sest pidevalt sai linnapildis kuulda mõnd Stylesi laulu või lugeda tema kohta artiklit, näiteks metroos. Lisaks oli mitu juhust, kui kohalikud tulid meilt küsima: «Are you going to the concert?» Meie jaatavale vastusele järgnenud reaktsioonide põhjal saab kindlusega väita, et need kaks kontserti olid ka kohalike jaoks olulised ning linn elas kontsertidele suuresti kaasa.