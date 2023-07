Kas teadsid? Tina Turneri «Simply the Best» oli algselt kirjutatud hoopis teisele lauljale

Loo «The Best» kirjutasid Bonnie Tylerile Mick Chapman ja Holly Knight ning see ilmus staari 1988. aasta albumil «Hide Your Heart». Toona viibis Bonnie Tyler vaieldamatult pop-roki muusika tippude hulgas, kuid artisti managerid ei osanud näha loo potentsiaali ning panustasid vähe laulu promomisse.

Veidi kohendatud produktsioonis krapsas loo ära Tina Turneri management, kes tajus ära loo hitiks tõusmise võimalust. Nime all «Simply the Best» avaldatuna sai 1989. aastal ilmunud Turneri versioon laulja kuulsuse tugisambaks. Ülimalt eduka plaadiga «Foreign Affair», millel lugu ilmus, kindlustas Tina Turner laulule surematu kuulsuse.

Bonnie Tyler astub soolokontserdiga üles 12. augustil Tallinna Kalevi staadionil. Päev varem astuvad samas kohas üles festivali We Love The 90s staarid Whigfield, Haddaway, Londonbeat, DJ Sash!, Dr Alban, Katrina (tuntud kui Katrina And The Waves) jt. 10. augustil esinevad We Love The 90s-el Cascada, Groove Coverage, DJ Aligator jt. 9. augustil toimub Kalevi staadionil suurkontsert "4 Legendi 1 Laval", millel esinevad Smilers, Terminaator, 2 Quick Start ja Koit Toome.