Tahad näha mõõganeelajat? Tallinn Fringe Festival toob rahva ette sajad artistid

«Meeletult äge on täna tähistada ülemaailmset Fringe'i päeva koos sõpradega üle kogu maailma! Hetkel oleme valmistumas Eesti kõigi aegade suurimaks Tallinn Fringe Festivaliks, kuhu on oodata sadu artiste, kelle hulgas on mõõganeelajaid, tsirkuse artiste, stand-up koomikuid, näeb burleski, teatrit, muusikat ja tantsuetendusi - kõik need artistid vallutavad suvel lõpus kuuks ajaks Tallinna. Me oleme väga põnevil!» rääkis Tallinn Fringe Festivali projektijuht Dan Renwick.