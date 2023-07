INTERVJUU ⟩ Laulja Calum Scott: tahaksin olla nagu Adele ja inimesi nutma ajada

Tegelikult saab sellised suurnimed, kes on end komeedina popmuusika eredasse taevasse murdnud mõnest talendisaatest, üles lugeda kahe käe sõrmedel. On Kelly Clarckson, oli One Direction, on Maneskin ning on ka Calum Scott, kelle ootamatu edu saates «Britain's Got Talent» ning sellele järgnenud turbulentne karjäär laulja neljapäeval teistkordselt Tallinnasse toob.