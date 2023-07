Oksjonimaja Christie’s tunnustas Kumu naisgraafikute näitust

Oksjonimaja on oma ülevaates välja toonud kokku 12 näitust üle Euroopa. Kumu kunstimuuseum on väärikas seltskonnas, sest lisaks on valikus maailmakuulsate muuseumide hittnäitused. Näiteks soovitab Christie’s külastada sel suvel Louvre’i näitust «Napoli Pariisis», Baseli kunstimuuseumi näitust «Matisse, Derain ja sõbrad: Pariisi avangard 1904–1908» ning ka Antwerpeni kuningliku kunstimuuseumi näitust Bruegeli, Rubensi ja Rembrandti teostest, samuti Thyssen-Bornemisza muuseumi Picasso näitust.