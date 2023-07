Brigitte Susanne Hunt on iganaine, keda võiks ette kujutada oma särtsaka, aga sügaval südames korraliku sõbrannana. Ja me ei taha ometi endale sõbrannaks täiesti ootamatult totaalseks kahepalgeliseks reeturiks osutuvat naist, kes meie kohta seljataga väga inetuid asju räägib. Kes vahelejäämise korral mitte ei vabanda ega otsi lepitust, vaid hoopis neid solvanguid avalikult sisuliselt kordab. Kelle olemus osutub sõna otseses mõttes bullshit’iks. See, usun mina, võib osutuda BSH kui (meedia)fenomeni tõelise lõpu alguseks.