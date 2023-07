GALERII ⟩ «Savihall sünd» avati saviloopimisega

Sündmuse avas treimisega saviloopimise osalusaktsioon, mille lavastasid Stuudio 53 ruumides Anna-Liisa Villmann, Õnne Paulus ja Lilian Maasik EKA keraamikaosakonna juhataja professor Urmas Puhkani juhendamisel.

Eesti Keraamikute Liidu aastanäitus «Savihall sünd» on sel aastal märgiline ja eriline – seda iseloomustab sada aastat keraamikaõpetust Eestis ja põletamata toores savi.

Eesti keraamikaõpetust on jagatud aastast 1923. Kunstiakadeemia keraamikaosakond sai 2023. aastal saja-aastaseks. Sada aastat on käidud koos tulles läbi erinevatest aegadest ja kogemustest. Hetkel seisame üsna viljakal pinnasel, milleks on põlvest põlve edasi antud keraamikameistrite teadmised.

Meistrit jälgides taipame üsna pea, et paljud tema teadmised on vaikivad ehk automaatsed. Teadmiste edasiandmise juures on tähtis vaikivate teadmiste nähtavaks tegemine. Näituse idee on panna meister ja õpilane koos looma. Osalevad nii keraamikute liidu liikmed kui ka EKA keraamikaosakonna tudengid.

«Savihall sünd» on koosloomisprotsessi näitus. Idee on savi mitte põletada ehk keraamikat keraamikud seekord ei näita. Esitleme toore savi jõudu tema eheduses. Näitus on sündinud kohapeal läbi sadade sõrmede. Ruum on justkui keraamikute ühisstuudio, mille looklevatel savikallastel jutustab iga kunstnik oma lugu. Vaatajad saavad imetleda toore savi väge põletamata kujul, jälgida installatsiooni muutuseid materjali kuivamisel ja pragunemisel.

Näitus on avatud ARSi kunstilinnakus 28. juulini, esmaspäevast reedeni kell 12.00–18.00.

Asukoht: Stuudio 98 (Pärnu mnt 154, ARS kunstilinnak).

Näituse kuraator on Ene Raud-Mägi ja graafiline kujundaja Cristopher Siniväli.

Näitusel osalevad keraamikud Merike Hallik, Kaja Altvee, Ene Raud-Mägi, Rita Randmaa, Maarika Saarelaht, Kauri Kallas, Ann Nurga, Elize Hiiop, Üllo Karro, Mariana Laan, Ingrid Allik, Rave Puhm, Karin Kalman, Jana Žgun, Mart Vaarpuu, Kärt Seppel, Triin Lehismets, Pille Kaleviste, Kersti Laanma, Kaupo Holmberg, Efy Zeniou, Annika Teder, Kersti Karu, Urmas Puhkan, Annika Vilippus-Kask, Margit Terasmees, Helle Videvik, Aino Saan, Siret Schutting, Maria Kim, Leena Kuutma, Anne Türn, Anna-Liisa Villmann, Õnne Paulus, Lilian Maasik ja Sergei Isupov.