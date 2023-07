Suri Milan Kundera

Nüüd saab 94-aastane kirjanik teada, kui kerge on taluda mitteolemist. Kundera oli romaanikirjanik, näitekirjanik, luuletaja ja esseist ning ta sai 20. sajandi teisel poolel tähtsaimaks Tšehhi kirjanikuks, keda tunti kogu maailmas.

Milan Kundera tuli kirjandusse luuletajana – tema esimesed (ja ainukesed) luulekogud ilmusid 1953. ja 1957. aastal. Eesti publiku ette jõudis ta esmalt näitekirjanikuna, kui Eesti Draamateatris esietendus 1963. aasta kevadel tema näidend «Need, kelle käes on võtmed» (1960). 1963. aastal ilmus tema «Veidrate armastuslugude» esimene vihik, mis jõudis 1965. aastal tõlkes eesti keelde pealkirja all «Naljakad armastuslood», 2011. aastal ilmus eesti keeles «Veidrate armastuslugude» kolme vihikut koondav tõlkekogumik (kordustrükk aastal 2020).

Hiljem kujunes Kundera nii Tšehhi kui maailma kirjanduse suurkujuks peamiselt romaanikirjanikuna. Temalt on seni ilmunud kümme romaani, mis kõik tõlgitud ka eesti keelde: «Nali» (1967, e k 1991), «Elu on mujal» (1969, e k 2009), «Hüvastijätuvalss» (1972, e k 1998), «Naeru ja unustuse raamat» (1979, e k 2014), «Olemise talumatu kergus» (1984, e k 1992, 2000, 2017), «Surematus» (1988, e k 1995), «Aeglus» (1995, e k 1998), «Identiteet» (1998, e k 2007), «Teadmatus» (2000, e k 2006) ja «Tühisuse pidu» (2014, e k 2016). Ühtlasi on eesti keeles ilmunud tema esseed «Romaanikunst» (1986, e k 1998) ja «Eesriie» (2005, e k 2008).