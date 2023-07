Sügisel seitsmendat korda toimuv kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu laieneb sarnaselt varasematele aastatele taas linnaruumi ning soovib kaasata uusi autoreid. Üksikteose või teoste seeriaga on oodatud kandideerima kaasaegse visuaalkunsti valdkonnas tegutsevad loovisikud või kollektiivid, kes pakuksid konkursi raames välja tervikliku kontseptsiooni avaliku ruumi fotoprojekti loomiseks.

Projekti toimumisajaks Tallinna linnaruumis on ette nähtud biennaali periood oktoobris ja novembris 2023. Projekti alateema, asukoht, ega ka formaadi suunised ei ole Tallinna Fotokuu poolt ette antud, kuid suhestumine 7. Tallinna Fotokuu põhiprogrammi asukohtade ning fookusega on teretulnud. Täpsemat infot konkursi tingimuste ja Fotokuu pakkumise kohta on võimalik lugeda siit: https://www.fotokuu.ee/uudised/avalik-konkurss-tallinna-fotokuu-otsib-linnaruumi-fotoprojekti.