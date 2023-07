Üsna kiiresti saab aga selgeks, et nutikas plaan koperdab pisut ise endale jalgu jäetud reha otsa, vaadeldes võimupositsioonil naist justkui imelooma. Isegi naisrežissööri Mia Halme käe all ei pääse mööda klišeedest: ikka ja jälle vupsavad ekraanile kaadrid puudri või huulepulga kohendamisest või sukkpükstes säärest ametiautos. Aga ehk on see paratamatu, sest kogu maailm suhtus noore naisena peaministriks saanud Marinisse ja tema naistekoalitsiooni kui anomaaliasse.