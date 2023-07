ÜLEVAADE ⟩ Kui jõukad oleks «Bridgertoni» tegelased tänapäeval?

Moneyzine.com finantseksperdid hindasid suuremate Bridgertoni perekondade netoväärtust, paljastades, et sarja töölisklassi tegelased võivad olla neist kõigist kõige jõukamad. Siin on Bridgertoni tegelaste hinnanguline netoväärtus 2023. aastal:

Preisimaa prints Friedrich

Prints Friedrich, Daphne Bridgertoni huviline 1. hooajast, on pärit Preisimaalt. Kuigi tema täpset väärtust on impeeriumi lagunemise tõttu keeruline kindlaks teha, võib seda võrrelda Saksamaa prints Albert von Thurn und Taxisega, kelle netoväärtus on hinnanguliselt 1,8 miljardit eurot.