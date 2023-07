Rumal ja halb inimene ei sobi teatrisse. Kui hea või halb keegi on näitlejana, see on subjektiivne vaade, sellest mõtlemast olen loobunud. Vahel saan aru, et praegu hästi välja ei tule, aga mis vahet seal on, ütleb Jaan Rekkor.

Foto: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees