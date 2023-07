GALERII ⟩ Pärnu Muusikafestival on jõudnud poole peale

20. ja 21. juuli Pärnu muusikafestivali kaht viimast kontserti dirigeerib Paavo Järvi ning kummalgi õhtul soleerib Eesti Festivaliorkestri ees üks nimekas solist. Prantsuse oboemängija, meie aja üks parimaid, François Leleux mängib esimesel lõppkontserdil. Euroopa ja Ameerika orkestritega arvukalt koos musitseerinud Türgi pianist Fazıl Say on Eesti Festivaliorkestri ees pühapäevasel lõppkontserdil.

Lisaks muusikalisele programmile algavad Pärnu festivali raames 18., 19. ja 20. juulil kell 16 Pärnu Apollo kinos dokfilmi «Neeme Järvi. Muusika üle kõige» linastused (18. juuli linastus on pensionäridele tasuta) ning 20. juulil kell 16 algab Pärnu kontserdimajas Järvi Sessions vol 4, kus Kristjan Järvi, Paavo Järvi ja Neeme Järvi arutavad teemal «Hirm vigade ees». Lisaks toimub 18. juulil kell 12 lastekontsert Ammende villas ning festivali ajal on Pärnu muuseum avatud iga päev kuni kella 20ni. Kõik Pärnu muusikafestivali kontserdid on jälgitavad ka Pärnu Muusikafestivali TV kaudu.