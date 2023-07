GALERII ⟩ Tallinnas filmitud kuulsa Rootsi krimisarja episood jõuab sellel nädalal teleekraanile

Peagi selgub, et 30 aastat tagasi juhtus sellel väikesaarel kohutav sündmus, kus kadusid jäljetult kolm noort: kaks noormeest ja üks tütarlaps. Uurimise käigus vestlevad detektiivid kõigiga, kes tollel ajal saarel viibisid. Üks nendest oli ka kadunud tüdruku ema Iris. Õuduste jätkudes tapetakse ootamatult ka Iris, kes on pärit Tallinnast. Detektiivid otsustavad sõita Eestisse, et lahendada mitte ainult Knappholeni väikesaare juhtum, vaid nüüd ka Irise mõrvalugu. Alexander ja Birk saavad oma ülemuselt naljatledes ülesande tuua Eestist kaasa lisaks lahendatud juhtumile ka pudel Vana Tallinnat.