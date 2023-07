Tänavuse Lepo Sumera nimelise heliloomingu preemia laureaadiks kuulutati Age Veeroos

Age Veeroos on üks olulisemaid eesti kõlamodernistliku kammermuusika loojaid. 1990ndatel toimunud kõlamodernistlik pööre jäi oma radikaalsuses ilmselt täielikult hoomamatuks ka seda pööret esindanud olulisematele heliloojatele, kelle teoste vormiline külg maksis tollal endiselt teatavat lõivu traditsioonile. Kompromissitu otsijana on Age Veeroos uurinud aastakümneid seda, mida tähendab kõlast lähtuv kompositsioon ja lükanud tagasi kõik liiga ilmsed või mugavad lahendused. Selle tulemusena on sündinud haruldane tasakaal kõla ja vormi vahel.