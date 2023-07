Suur anomaalia: Taylor Swifti vinüülplaat pani fännid hirmunult kahvatuma

Rachel Hunter jagas Twitteris ja Tiktokis videot vinüülplaadist, mis mängis Taylor Swifti muusika asemel robotlikku lauset: «70 miljardit inimest maakeral...kus nad ennast peidavad?»

Antud lause pärineb hoopis 1963. aasta sci-fi sarjast «The Outer Limits», mida kasutas bänd Cabaret Voltaire oma 1992. aasta laulus «Soul Vine (70 Billion People)».

Lõpuks selgus, et Hunteri ostetud plaadile oli ekslikult pressitud kogumik nimega «Happy Land: A Compendium of Electronic Music from the British Isles 1992-1996 (Vol 1)», mis sisaldab endas muusikat, mis on paratamatult täiesti vastupidine Swifti muusikale.

Thunderheadi «True Romance» oli esimene lugu, mida Hunter vinüülplaadi pealt kuulis. Tema sõnul arvas ta kohe, et äkki on tegemist mingisuguse erilise sõnumiga, mille Taylor Swift oma fännidele soovib edastada. Siis hakkas kostuma hääl, mis rääkis ärevusest ja lihast. Hunter otsutas plaadi teistpidi keerata, kuid siis läksid asjad veelgi veidramaks.

Tuhanded fännid on video all kommenteerinud, et toimunu on hirmutav, kuid siiski leiavad paljud, sh ka postitaja ise, et tegemist on päris toreda apsakaga. Ka Cabaret Voltaire kaasasutaja Stephen Mallinder sai oma lastelt naljakast juhtumist teada.

Tõenäoliselt ei ole tegemist ühe müstilise juhtumiga. Originaalselt on «Happy Landi» koopiaid vinüülplaatidele pressitud viissada korda, kuid tänasel päeval ei oska keegi ennustada, kui palju neid ekslikult Swifti plaatidele pressiti. Kuna hetkel on toodetud rekordilised 255 000 Taylor Swifti vinüülplaati, siis arvatakse, et sarnase apsakaga plaate on ringluses rohkem.

Popstaar võttis samal teemal meedias sõna ning tunnistas, et on teadlik valesti pressitud vinüülplaatidest ning tegeleb probleemiga.