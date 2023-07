Eesti Filharmoonia Kammerkoor esineb mainekal Aix-en-Provence'i festivalil

Otsingulise meelega Aix-en-Provence’i festival

Iidne Aix-en-Provence’i linn on mähkunud kuumalainesse, palavus küünib päeval 40 kraadini. Linn on täidetud festivali silmatorkava sümboolikaga – puna-sinised pulgakujundid valgel taustal. Neid on suurte plakatitena seintel ning linnatuure tegevatel minibussidel. Hiiglaslike plataanide all tänavakohvikutes on jahedam, seal joob linnarahvas klaasikest rosé’d (rosé on just Lõuna-Prantsusmaa spetsialiteet), Coca Zerot, tõmbab hinge, suhtleb ja töötab.