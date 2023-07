ARVUSTUS ⟩ Kümme väikest sõdurpoissi surevad kaljusaarel

See teadmine peaaegu sunnib töötama puhtalt selle nimel, et Christie lavastusest kuuldes hauas külge ei pööraks. Aga kuidas jutustada lugu nii, et krimikuningannale au teha, ent seejuures säilitada nii teatrile ja lavastajale omane keel kui ka pakkuda lavastusele juurde midagi, mis poleks piinlik, rabe või kentsakas?

Kaheksa võõrast kutsutakse üksikule ja mandrist ära lõigatud saarele, kus on neid ees ootamas kaks teenijat ja enamiku jaoks eeldus, et millalgi saabub saarele ka keegi härra Owens, et oma külalised vastu võtta. Muidugi selgub üsna kiiresti, et kümme võõrast, kes nüüd eraldatud kaljusaarel lõksus on, pole seal sugugi põhjuseta ning kutsuja poolt on tehtud erakordselt kureeritud valik.