Poolteist aastat kestnud hävitussõda Ukriana vastu on veenvalt näidanud, kui õigus on olnud Browderil ja paljudel teistel, kes on hoiatanud maailma Venemaalt ähvardava ohu eest. «Arestimiskäsk» näitab veenvalt, et see riik polegi nagu päris riik, kus on mingi õigussüsteem, võimu teostavad ja vastastikku kontrollivad avalikud institutsioonid, vaid maailma suurim kurjategijate kamp, kes valitseb suurimate loodusressurssidega riiki paadunud kurjategijate reeglite järgi. See ongi võimalik vaid Venemaal, kus eksisteerib selline inimrühm, keda nimetatakse seaduslikeks varasteks, kelle meetodiks on teisi vargaid juhtida ja elanikkonda hirmutada «mõistete abil» –​ po ponjatijam.