GALERII ⟩ Nõiduslik! Katie Melua imeline hääl helises Eestis

Kui Katie oli kaheksane, otsustas ta pere kolida Gruusiast Suurbritanniasse. Seal sai ta selgeks inglise Keele ning avastas enda jaoks kirjanduse. «See oli minu jaoks tohutult oluline aeg. Lugesin raamatuid ja imestasin, kuidas see mu enesetundele mõjus. Tänu raamatutele on minu instrumendiks tänaseni just sõnad,» sõnas naine.

«Olles tulnud Inglismaale immigrandina, olen äärmiselt pühendunud ja annan endast alati absoluutselt kõik. Tehes, mida armastad, on lihtne liiga palju panustada,» lisas Melua, märkides, et nüüd valitseb tema elus täielik tasakaal. Just tasakaal kirjeldab ka tema äsja ilmunud albumit «Love & Money”» mille nimiloo video on pühendatud Katie Melua juurtele Gruusias.