GALERII ⟩ Viimsi Artiumis esietendub Elmo Nüganeni uuslavastus «Dissonantsed»

Milline on dissidendi saatus? Mida teeb režiim teisitimõtlejaga, keda pole võimalik murda ega vaigistada, inimesega, kes on orkestreeritud ühiskonna jaoks nagu läbitungiv dissonantne heli. Poliitvang pannakse ühes Venemaa vaimuhaiglas kongi jagama hullumeelse trianglimängijaga, kes kujutab ette, et tema käsutuses on orkester.