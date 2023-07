Seksikiisust sirgub vanamutt ehk Menusarja järje plussid ja miinused

Mina vaatasin «Seksi ja linna» sel ajal, kui see eetri vallutas, ja olin toona kümmekond aastat noorem kui sarja peategelased. Uues sarjas on meie vanusevahe väiksemaks nihkunud, kõigest nelja-viie aasta peale. Seega saan peategelastega vanuseliselt üsna hästi suhestuda, seda just nüüd, küpsemas eas.

Nooremana elasin suht sarnast elu nagu toonased tegelased New Yorgis, kui välja arvata see, et meie geipeod ja moeetendused ning suhtedraamad leidsid aset pisikeses Tallinnas. «Seks ja linn» oli sari, mida seltskonnas, kus mina liikusin, pidi vaatama, sest see oli üks iganädalasi põhilisi jutuaineid. Sa olid ajast maas, kui ei teadnud, mis viimases osas juhtus.