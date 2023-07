Nimitegelase J. Robert Oppenheimeri ristis ajakirjandus «aatomipommi isaks», sest juhtis teadlaste töörühma, mil lõi USA tuumarelva. Nii mõjuvõimsat tegelast muidugi mingi pooleteisetunnise filmikesega ei portreteeri, seega olge valmis kolmetunniseks elamuseks. Hoolimata sellest, et kurja saatuse tahtel vaevlesin need tunnid kott-toolidega (vat see on inimväärikust alandav mööbliese!) kinosaalis, loen seda tänavuse filmiaasta seni tugevaimaks elamuseks, mida soovin ka teile.