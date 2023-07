George R. R. Martini 75. juubeli puhul ilmub kirjaniku unikaalne jutukogu

Kokku leiab koondkogust «Tuhande Maailma lood» 19 aastail 1971–1986 erinevates ulmeajakirjades ja jutukogudes ilmunud lühiromaani, jutustust ja lühijuttu, nende seas sellised kõrgelt hinnatud ja auhinnatud palad nagu «With Morning Comes Mistfall», «A Song for Lya» (Hugo 1975) ja «This Tower of Ashes». Lisaks siis juba eespool mainitud varem eesti keelde jõudnud auhinnatud tekstidele. On, mida oodata!»

Postitusele on juurde lisatud ka raamatu täielik sisukord:

1. The Hero 1971

2. With Morning Comes Mistfall 1973

3. Override 1973

4. A Song for Lya 1974

5. And Seven Times Never Kill Man 1975

6. The Runners 1975

7. Men of Greywater Station 1976 (kahasse Howard Waldropiga)

8. This Tower of Ashes 1976

9. Meathouse Man 1976

10. Starlady 1976

11. Nobody Leaves New Pittsburgh 1976

12. In the House of the Worm 1976

13. The Stone City 1977

14. Bitterblooms 1977

15. Warship 1979 (kahasse George Guthridge’iga)

16. The Way of Cross and Dragon 1979

17. Sandkings 1979

18. Nightflyers 1980