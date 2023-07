Operetliku eksistentsi tragikoomiline nukrus

Surm on teema, millega Kundera oma teostes pidevalt tegeles, ent tema käsitlus hoidus ülespuhutud morbiidsusest ja dekoratiivsest melanhooliast (mis on vastavalt kitši ja odava kuvandiloome ühed kõige levinumad ning tülgastusväärsemad tööriistad nii elus kui ka kunstis). Kundera ja tema tegelaste suhe surma oli läbivalt rohkem intellektuaalne kui emotsionaalne, otsapidi koguni mõõdukalt pragmaatiline.

Romaanis «Identiteet» (1998) ütleb tegelane Chantal – ja vähemalt selles repliigis paistavad tema väljaütlemiste tagant Kundera enese kõrvad! –, et soovib absoluutset surma, mis vabastaks ta igavesti võimalusest, et teda võidakse postuumselt jälgida, uurida ja kuhugi kohtu ette tirida, aitaks tal pääseda nii reaalse kui sümboolse hauast väljakaevamise eest.

Kunderaga on juba ammu juhtunud see, mida ta kirjeldab romaanis «Surematus» (1988) Johann Wolfgang von Goethe näitel. Goethe, kes on üks selle teose tegelasi, räägib seal oma allegoorilisest unenäost, milles ta annab nukuteatris «Fausti» etendust ja deklameerib kulisside taga ilmekalt enese kirjutatud jumalikke värsse, kuid avastab ühtäkki ehmatuseks, et saalis pole ühtegi vaatajat, nad kõik on kulisside vahel ning jälgivad suure huviga hoopis teda.