Narva linn ootab kõiki taasiseseisvumispäeval Laulupiknikule

«Nagu 2021. aastal Narvas toimunud Kooslaulmispidu, on ka Laulupiknik keelte ja kultuuride vaheliseks sillaks. Selle eesmärk on tuua kokku Ida-Virumaa inimesed ning erinevad kogukonnad, et näidata Narva kultuurilist rikkust, harjutada üheslaulmise kaudu eesti keelt ja tähistada koos Eesti taasiseseisvumispäeva,» ütles Laulupikniku loovjuht ja Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja juhataja Anna Farafonova.