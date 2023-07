NÄDALA PLAAT ⟩ Kas kõigi aegade parim plaat?

Kui edetabel kriteeriumiks võtta, siis on seal tegelikult kaks veelgi staažikamat albumit: Queeni «Greatest Hits» (1982) ja ABBA «Gold. Greatest Hits» (1992). Teisel pool ookeani pole Queenil ja ABBA-l nii hästi läinud, aga «Legend» on Billboardi albumiedetabelis püsinud 2165 nädalat ehk üle 41 aasta!

Artistid on selle aja jooksul suure käraga tõusnud ja vaikselt olematusse vajunud, stiilid on tekkinud ja kadunud nagu sillerdav veepiisk tolmusesse pinnasesse. «Legend» on aga tulnud ja jäänud ning plaadiostjate huvi ja kirg ei näita vaibumise märke. Miks?